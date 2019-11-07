Eşinin desteğiyle mezar taşı üretmeye başladı, ön yargıları yıktı

MUĞLA'da, doğadan topladıkları mantarı tüketen anne-kızdan Mükerrem Akgül (57) hayatını kaybederken, yoğun bakıma alınan annesi Fatma Koçer'in (84) ise 18 gündür tedavisi sürüyor. Kulaktan dolma bilgilerle tedavi amaçlı mantar tüketiminin yanlış olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Doç Dr. Hakan Allı, anne- kızın romatizmaya iyi geldiği düşüncesiyle tükettiği mantarın dünyanın en zehirli türlerinden olduğunu belirtti.
Oldukça sık görülen bir deri hastalığı olan egzama, derinin üst tabakalarında yangıya sebep olan hücrelerin birikimi ile ortaya çıkan bir reaksiyondur. Günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabileceğine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, egzamayı önlemenin 10 yolunu açıkladı.