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    Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini vurdu

    Aksaray'da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan(45) ve Ali Erk (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    DHA
    16.10.2019 - 13:08 | Son Güncelleme:
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    Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini vurduNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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