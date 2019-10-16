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Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini vurdu
Aksaray'da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan(45) ve Ali Erk (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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