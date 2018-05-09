Törende şıklık yarışı

Bu yıl Vadistanbul AVM ana sponsorluğunda 23’üncüsü düzenlenen ödül töreni, medya ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. MGD Başkanı Okan Sarıkaya ev sahipliğinde gerçekleşen gece, kırmızı halı seremonisiyle başladı, kokteylin ardından ödül töreniyle devam etti. Sunuculuğunu Ali Sunal’ın üstlendiği gece Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç, Resul Dindar, Aylin Coşkun ve Ceylan Ertem’in canlı performansıyla renklendi.
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