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Törende şıklık yarışı

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri, önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da sahiplerini buldu.

Hürriyet Haber
09.05.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:
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Törende şıklık yarışıNext

Bu yıl Vadistanbul AVM ana sponsorluğunda 23’üncüsü düzenlenen ödül töreni, medya ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. MGD Başkanı Okan Sarıkaya ev sahipliğinde gerçekleşen gece, kırmızı halı seremonisiyle başladı, kokteylin ardından ödül töreniyle devam etti. Sunuculuğunu Ali Sunal’ın üstlendiği gece Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç, Resul Dindar, Aylin Coşkun ve Ceylan Ertem’in canlı performansıyla renklendi.

Etiketler: Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri

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