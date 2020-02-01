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Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 07:00, /

Eşini affetti! Doğumdan sonra ilk kez el ele...

İkinci çocuğuna hamileyken aldatıldığı iddiasıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, doğumdan sonra eşi Mustafa Can Keser’le ilk kez el ele görüntülendi.

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1EŞİNİ AFFETTİ

EŞİNİ AFFETTİ

“Sihirli Annem” dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme geldi.

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Oyuncunun eşi Mustafa Can Keser’in gittiği gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı öne sürüldü. İddiayı doğrulayan Ersubaşı, eşini affetti ve 2 ay önce de bebeğini dünyaya getirdi.

3BEN ÇOK BEĞENDİM

BEN ÇOK BEĞENDİM

Çift bu olaydan kısa süre sonra bu kez Mustafa Can Keser’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Keser, eşiyle fotoğrafını Instagram’da “Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen” şiiriyle paylaştı.

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Önceki gün Vadİstanbul’da eşiyle el ele görüntülenen Damla Ersubaşı, o paylaşımla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Ben çok beğendim, gerisi mühim değil.”

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Objektiflere eşi Mustafa Can Keser’le el ele poz veren Damla Ersubaşı, “Kızımızı kucağımıza alalı 2 ay oldu. Doğumdan sonra ilk defa dışarıya çıkabildik” dedi.

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