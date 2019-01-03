Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Aslı Zen konuk oldu. İki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Bilal Yıldız ile boşanma kararı alan Aslı Zen çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Aslı Zen konuk oldu. İki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Bilal Yıldız ile boşanma kararı alan Aslı Zen çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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