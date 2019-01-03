Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti

Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Aslı Zen konuk oldu. İki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Bilal Yıldız ile boşanma kararı alan Aslı Zen çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
03.01.2019 - 11:49 | Son Güncelleme:
1 / 20
Eşim beni sen artık hiç eğlenceli biri değilsin deyip terk ettiNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Aslı Zen konuk oldu. İki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Bilal Yıldız ile boşanma kararı alan Aslı Zen çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Etiketler: Kanal D

En Yeni Kelebek Galeriler

Beyin hücreleriniz öleceğine bedeniniz yaşlansın

Beyin hücreleriniz öleceğine bedeniniz yaşlansın

Kıvanç tuttu Başak pişirdi

Kıvanç tuttu Başak pişirdi

Dördüncü bebek geliyor

Dördüncü bebek geliyor

Şevval Sam'dan karşı dava

Şevval Sam'dan karşı dava

Ne kadar büyüttüler!

Ne kadar büyüttüler!

Yeni aşkını Yunanistan'da buldu!

Yeni aşkını Yunanistan'da buldu!

Bana sevgiyi sen öğrettin

Bana sevgiyi sen öğrettin

Yeni sevgili aileye girdi

Yeni sevgili aileye girdi

İddialı görünmek istedi

İddialı görünmek istedi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.