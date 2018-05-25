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'Eşim bana şiddet uyguladı' dedi, dava açtı... Boşanıyorlar!

Merve Şarapçıoğlu, boşanma davası açtığı Berk Oktay’a ağır suçlamalarda bulundu: Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu

Hürriyet Haber
25.05.2018 - 07:35 | Son Güncelleme:
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Eşim bana şiddet uyguladı dedi, dava açtı... BoşanıyorlarNext

Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, boşanma kararı aldı. Haftaiçi boşanma davası açan Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı. Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını, bu yüzden evlilik birliğinin kurulamadığını iddia etti.

Etiketler: oyuncu

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