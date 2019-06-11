Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Ben tavsiye vermesem daha iyi'

'Ben tavsiye vermesem daha iyi'

2 ay önce nikâh defterine imza atan Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos’ta eğlenceli bir kır düğünü yaptı.

Sayit DURMAZ
11.06.2019 - 08:12 | Son Güncelleme:
1 / 15
Ben tavsiye vermesem daha iyiNext

2 yıldır ilişki yaşayan ve bebek beklediklerini öğrendikten kısa süre sonra nikâh masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız’ın düğünü ünlü isimleri bir araya getirdi. Kilyos’taki Milyon Beach’te düzenlenen renkli kır düğününe aralarında sanat, televizyon ve spor dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.

Etiketler: acun ılıcalı

En Yeni Kelebek Galeriler

'Ben tavsiye vermesem daha iyi'

'Ben tavsiye vermesem daha iyi'

Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanına alınmadı! İşte olayın perde arkası...

Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanına alınmadı! İşte olayın perde arkası...

Dayanamadı, sahneden küfürü bastı: Ya kibar olun, ya da ...

Dayanamadı, sahneden küfürü bastı: Ya kibar olun, ya da ...

Kuzguna yavrusu şahin görünür, bülbül görünür, aslan görünür!

Kuzguna yavrusu şahin görünür, bülbül görünür, aslan görünür!

Arkadaşlarını bırakıp tatile gitti

Arkadaşlarını bırakıp tatile gitti

Hayatımızın en güzel günü: Böyle evlendiler

Hayatımızın en güzel günü: Böyle evlendiler

Dondurma aşerdi!

Dondurma aşerdi!

Düğüne hazırlık

Düğüne hazırlık

Çeşme tatili

Çeşme tatili

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.