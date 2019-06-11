'Ben tavsiye vermesem daha iyi'

2 yıldır ilişki yaşayan ve bebek beklediklerini öğrendikten kısa süre sonra nikâh masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız’ın düğünü ünlü isimleri bir araya getirdi. Kilyos’taki Milyon Beach’te düzenlenen renkli kır düğününe aralarında sanat, televizyon ve spor dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.
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