Erzurum'da cağ kebabını tatmanız gereken mekânlar

Erzurum denince akla ilk gelen yemek olan cağ kebabı, tadıyla yiyen herkesi mest ediyor. Yatık döner olarak da adlandırılan bu kebap, kuzu ve oğlak etinden yapılıyor. Son dönemlerde Doğu Ekspresi sayesinde daha da popülerleşen Erzurum’da cağ kebabı yiyebileceğiniz yerlerden en iyilerini seçtik...
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