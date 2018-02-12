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Erzurum'da cağ kebabını tatmanız gereken mekânlar

Doğu Ekspresi sayesinde daha da popülerleşen cağ kebabını Erzurum'da yiyebileceğiniz birbirinden güzel restoran var. İşte bazıları...

Fotoğraflar: Foursquare
12.02.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
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Erzurumda cağ kebabını tatmanız gereken mekânlarNext

Erzurum denince akla ilk gelen yemek olan cağ kebabı, tadıyla yiyen herkesi mest ediyor. Yatık döner olarak da adlandırılan bu kebap, kuzu ve oğlak etinden yapılıyor. Son dönemlerde Doğu Ekspresi sayesinde daha da popülerleşen Erzurum’da cağ kebabı yiyebileceğiniz yerlerden en iyilerini seçtik...

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