MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErtuğrul Özkök yazdı: Can Yaman olayı kesin doğruymuş!
GeriMagazin Ertuğrul Özkök yazdı: Can Yaman olayı kesin doğruymuş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
25 Aralık 2019 - 09:03,

Ertuğrul Özkök yazdı: Can Yaman olayı kesin doğruymuş!

Oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İspanya'ya gitmiş, havalimanında yoğun ilgi ile karşılaşmıştı... Yaman'ın etrafında toplanan kalabalığın cast olduğu iddia edildi. Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında tartışmalara nokta koydu.

Fotoğraflar: BACKGRID UK

Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK
1

GEÇEN hafta sonu Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretmek için Barcelona’ya gittim.

Akşam yemekte masada, erkek giyim sektöründen 4 İspanya vatandaşı vardı.

2

Biri Katalan, ikisi Bask, biri Galiçyalı...

Bir ara konu erkek giyiminde yeni manken trendlerine gelince Can Yaman’ın adı geçti.

3

Merak ettiğim bir soruyu sordum.

Gazetelerde Can Yaman İspanya’ya gittiğinde onu karşılayan, otelinin önüne gelen kadın kalabalığı görünce itiraf edeyim ben pazarlama amacıyla toplama gibi bir duyguya kapılmıştım.

4

Masadaki 4 İspanyalı da aynı cevabı verdi:

“Hayır kesinlikle doğru. Şu an İspanya’da kadınlar nezdinde en gözde erkek Can Yaman” dediler.

Vallahi aynen böyle dediler.

Ayrıca hepsi Can Yaman’ı benden daha iyi tanıyorlardı.

5
Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi