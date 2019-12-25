Ertuğrul Özkök yazdı: Can Yaman olayı kesin doğruymuş!
Oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İspanya'ya gitmiş, havalimanında yoğun ilgi ile karşılaşmıştı... Yaman'ın etrafında toplanan kalabalığın cast olduğu iddia edildi. Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında tartışmalara nokta koydu.
Fotoğraflar: BACKGRID UK
Merak ettiğim bir soruyu sordum.
Gazetelerde Can Yaman İspanya’ya gittiğinde onu karşılayan, otelinin önüne gelen kadın kalabalığı görünce itiraf edeyim ben pazarlama amacıyla toplama gibi bir duyguya kapılmıştım.
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