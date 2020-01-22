Ertuğrul Bey (Engin Altan Düzyatan) obaya dönecek mi? Ertuğrul Bey tarihte ne zaman öldü?
Kuruluş Osman dizisindeki son gelişmeler ardından Ertuğrul Bey’in akıbeti bir kez daha gündeme geldi. Ertuğrul Gazi’yle ilgili diyalogların geçmesi ve Ertuğrul Gazi’nin hastalandığı haberi farklı soru işaretlerine neden oldu. Peki, Engin Altan Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Bey obaya dönecek mi? Ertuğrul Bey tarihte ne zaman öldü?
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Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinde adı sık sık geçen karakterlerden biri de Ertuğrul Gazi oldu. Diziyi başından bu yana takip eden izleyiciler bu nedenle Engin Altan Düzyatan’ın geri döneceği beklentisi içerisine girdi. Öte yandan Ertuğrul Gazi’nin sağlık sorunlarından bahsedilmesi tarihteki detayları yeniden gündeme getirdi. Peki, Ertuğrul Bey (Engin Altan Düzyatan) obaya dönecek mi? Ertuğrul Bey tarihte ne zaman öldü?
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ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?
Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili net bir açıklama gelmiş değil. Ancak başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.
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ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?
Yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izleyen Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.