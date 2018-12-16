Ermenistan'daki Kayseri köyü

Ermenistan'daki Nor Kesaria yani 'Yeni Kayseri’ adındaki köy Türkiye’den bölgeye gidenleri şaşırtıyor. Ancak Yeni Kayseri köyünde, artık çok yaşlı ve akıl sağlığını yitirmiş olan bir tek kişinin dışında Kayserili yaşamıyor.
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