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    Haberler >Dünya>Ermenistan'daki Kayseri köyü

    Ermenistan'daki Kayseri köyü

    Ermenistan'daki Nor Kesaria yani 'Yeni Kayseri’ adındaki köy Türkiye’den bölgeye gidenleri şaşırtıyor. Ancak Yeni Kayseri köyünde, artık çok yaşlı ve akıl sağlığını yitirmiş olan bir tek kişinin dışında Kayserili yaşamıyor.

    İHA - Fotoğraflar: İHA
    16.12.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:
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    Ermenistandaki Kayseri köyüNext

    Ermenistan’ın Armavir iline bağlı 96 kasabasından biri olan Nor Kesaria yani ‘Yeni Kayseri’, 1949 yılında sardunya yağı çıkarmak için devlet çiftliği olarak kuruldu.

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