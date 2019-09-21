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    Erken arkadaşını intihara sürüklemişti... Tahliye reddine rağmen erken çıkacak

    ABD’de attığı kısa mesajlarla erkek arkadaşını intihara sürükleyen Michelle Carter isimli genç kız kurulun reddine rağmen erken tahliye olacak.

    Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    21.09.2019 - 11:00 | Son Güncelleme:
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    Erken arkadaşını intihara sürüklemişti... Tahliye reddine rağmen erken çıkacakNext

    ABD’nin Boston kentinde 18 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük sevgilisi Conrad Roy'u itihara teşvik ederek ölümüne neden olmakla suçlanan Michelle Carter şartlı tahliye talebi reddedildi ancak erken tahliye olacak.

    Etiketler: conrad roy , Tahliye istemi
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