Erken arkadaşını intihara sürüklemişti... Tahliye reddine rağmen erken çıkacak

ABD’nin Boston kentinde 18 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük sevgilisi Conrad Roy'u itihara teşvik ederek ölümüne neden olmakla suçlanan Michelle Carter şartlı tahliye talebi reddedildi ancak erken tahliye olacak.
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