Erdoğan'dan sürpriz tweet: Çayınız hazırsa geliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir kullanıcıya 'Çayınız hazırsa geliyorum' diye cevap verdi. Erdoğan, kısa süre sonra bir tweet daha attı ve gençlerle sahur yaptı. Bu anlar Erdoğan'ın Twitter hesabından canlı yayınlandı.
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