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    Erdoğan'dan sürpriz tweet: Çayınız hazırsa geliyorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir kullanıcıya 'Çayınız hazırsa geliyorum' diye cevap verdi. Erdoğan, kısa süre sonra bir tweet daha attı ve gençlerle sahur yaptı. Bu anlar Erdoğan'ın Twitter hesabından canlı yayınlandı.

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:
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    Erdoğandan sürpriz tweet: Çayınız hazırsa geliyorumNext

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam öğrencilere büyük bir sürpriz yaptı.

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , YURT , ziyaret , gündem

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