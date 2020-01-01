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DHA-AA-İHA
Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 18:59, /

Erdoğan veto etmişti... Bakan Kurum canlı yayında duyurdu! Ve mühürlendiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Bakan Kurum, mühürlenen termik santraller ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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1BAKAN KURUM: 6 TERMİK SANTRAL KAPATILDI

BAKAN KURUM: 6 TERMİK SANTRAL KAPATILDI

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

3BAKAN DÖNMEZ: ELEKTRİK ARZIMIZ SORUNSUZ SÜRECEK

BAKAN DÖNMEZ: ELEKTRİK ARZIMIZ SORUNSUZ SÜRECEK

Sürecin bir parçası olarak standartlara uymayan santrallere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yaptırımların uyguladığını dile getiren Dönmez, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek." ifadesini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baca filtresi bulunmayan 13 termik santralle ilgili sürecin başladığını belirterek, "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu diğer santrallerden karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcuttur." dedi.

5İŞTE MÜHÜRLENEN SANTRALLER...

İŞTE MÜHÜRLENEN SANTRALLER...

KANGAL TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

SİVAS’ın Kangal ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen termik santral, tanınan süre içinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle mühürlendi.

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5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatıldı

Sürenin dolmasıyla Sivas’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan termik santrale giderek denetlemede bulundu.

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Yapılan denetim sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlerken, üretimin durduğu santraldeki işçilere izin verildi

8KÜTAHYADA İKİ TERMİK SANTRALİN ÇALIŞMALARI DURDURULDU

KÜTAHYA'DA İKİ TERMİK SANTRALİN ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

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Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralleri denetledi.

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Denetimleri sonucunda ekipler, işletmelerin çalışmalarını "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurdu.

11AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

KAHRAMANMARAŞ’ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, saat 09.30 sıralarında Afşin’in Çoğulhan Mahallesi’ndeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne gitti. Kül tutucu filtreleri ve baca gazı artıma tesis olmadan çalışan santral, ekipler tarafından mühürlenerek enerji üretimine son verildi. Santralin, kazanlardaki kömürün bitene kadar çalışacağı belirtildi.

13VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede; Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.’nin çalışmaları ’Geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."

1435 YILDIR ÇALIŞIYORDU

35 YILDIR ÇALIŞIYORDU

2018’de Çelikler Holding’e devredilen santralın temeli 1975’te, dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. İnşaatı 9 yıl süren santral, 21 Ekim 1984’te Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde ilk ünitesinin devreye alınmasıyla enerji üretmeye başladı.

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Santral, Çelikler Holding’e devredildiği Kasım 2018’e kadar 34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin kw/h saat elektrik üreterek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı, ancak ekonomiye katkıdan çok kirlilikle gündeme geldi.

16ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatıyla, Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali’nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

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Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014’te özelleştirme sonucu Elsan Enerji’ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali’nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM’de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.

18GECE TEBLİĞ EDİLDİ

GECE TEBLİĞ EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020’in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

19BELDEDE SESSİZLİK HAKİM

BELDEDE SESSİZLİK HAKİM

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali’nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı belirtilen santralle ilgili gelişmeleri belde halkı yakından takip ediyor. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün de gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan ise sabah saatlerinde santraldeki üretimin durdurulduğu haberini aldıklarını belirterek, "Daha önceki gelişmeler ışığında eğer baca filtrelerini mevzuata uygun şekilde takmazlarsa 15 santralde üretimin durdurulması söz konusuydu. Daha önceleri 3 kere uzatıldı süre. 6 yıl geçti üzerinden. Keşke şimdiye kadar hiç olmazsa bir adım atsalardı filteleri taksalardı bir şekilde bu şekilde kapatma kararı alınmazdı. Bizim için güzel bir gelişme ama nihai bir sonuç değil bana göre. Mevzuata uygun filtreleri mutlaka takmaları gerekiyor" dedi.

20SOMADAKİ TERMİK SANTRAL MÜHÜRLENDİ

SOMA'DAKİ TERMİK SANTRAL MÜHÜRLENDİ

MANİSA’nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu.

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Türkiye’nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi. Manisa’nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı.

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İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali’nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.

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Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak’ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali’ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu. DHA, faaliyetin olmadığı termik santraldeki sessizliği görüntüledi.

24NAKLİYECİLER ÇÖZÜM İSTEDİ

NAKLİYECİLER ÇÖZÜM İSTEDİ

Manisa’nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmasısı nedeniyle mühürlenmesinin ardından nakliyeciler kontak kapattı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Ergene (51), santrale kömür taşıyan kamyoncuların kurumun faaliyetinin durdurulması üzerine kontak kapattığını söyledi. Ergene, "1500 kamyonla hizmet veren kooperatifimiz ciddi derece mağduriyet yaşamakta. Bu termik santral tam kapasite çalıştığında, günde 20 bin tonun üzerinde kömür tüketmekte. "

25BAKANLIK TALİMATIYLA MÜHÜR KALDIRILIP ’SICAK SU AKIŞI’ BAŞLATILDI

BAKANLIK TALİMATIYLA MÜHÜR KALDIRILIP ’SICAK SU AKIŞI’ BAŞLATILDI

Manisa’nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenmesinin ardından 13 termik santralle ilgili alınan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıkladı. Bakan Kurum, "5 termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi kapatıldı. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı. 7 termik santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verildi, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldı" dedi.

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Bakan Kurum’un açıklamasının ardından Soma Termik Santrali’nin, ilçenin bölgesel ısıtmasında kullanılan kısmında sıcak su akışı için mühür kaldırılıp, çalışma başlatıldı.

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Arif Günaydın (63) da "Bu sıcak suyun kesilmemesi gerekiyor. Gerçekten çok mağdur olduk. Yardım edilmesi gerekiyor. Sıcak sularımızı geri istiyoruz" diye konuştu.

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