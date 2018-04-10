Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan polis teşkilatının Külliye'deki ziyareti sırasında yerli üretim MPT-76 ile ilgili askerlerden bilgi aldığı görüldü. Son olarak Afrin harekatı sırasında Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adedi güvenlik güçlerine gönderilmişti.
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