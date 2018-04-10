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    Haberler >Gündem>Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

    Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

    Türk Polis Teşkilatı’nın 173.yılı dolasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhubaşkanlığı Külliyesi’ne geldi.

    AA
    10.04.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:
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    Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliyede kabul ettiNext

    Cumhurbaşkanı Erdoğan polis teşkilatının Külliye'deki ziyareti sırasında yerli üretim MPT-76 ile ilgili askerlerden bilgi aldığı görüldü. Son olarak Afrin harekatı sırasında Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adedi güvenlik güçlerine gönderilmişti.

    Etiketler: recep tayyip erdoğan , külliye , gündem

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