Haberler >Gündem>Erdoğan Özbekistan’da… Özbek basını ziyareti böyle gördü...
Erdoğan Özbekistan’da… Özbek basını ziyareti böyle gördü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi'nin türbesini gezdi. Erdoğan’ın ziyareti Özbek basınında da geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent'teki temasları sonrasında Buhara'ya geçti. Burada tarihi ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de eşlik etti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.