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    Erdoğan Özbekistan’da… Özbek basını ziyareti böyle gördü...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi'nin türbesini gezdi. Erdoğan’ın ziyareti Özbek basınında da geniş yer buldu.

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:
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    Erdoğan Özbekistan’da… Özbek basını ziyareti böyle gördü...Next

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent'teki temasları sonrasında Buhara'ya geçti. Burada tarihi ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de eşlik etti.

    Etiketler: türbe ziyareti , gündem
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