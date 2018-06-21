Erdoğan o pankartı görünce gençleri kıramadı

CumhurbaşkanıErdoğan, Mardin'de düzenlediği mitingin ardından Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Erdoğan Mardin'den ayrılmadan önce havalimanı güzergahında ilerlerken Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gençler tarafından asılan 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartını görünce merkezi ziyarete gitti.
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