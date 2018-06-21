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    Erdoğan o pankartı görünce gençleri kıramadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlediği mitingin ardından Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Erdoğan Mardin'den ayrılmadan önce havalimanı güzergahında ilerlerken Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gençler tarafından asılan 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartını görünce merkezi ziyarete gitti.

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 06:16 | Son Güncelleme:
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    Erdoğan o pankartı görünce gençleri kıramadıNext

    Gençlerin çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle Dombra müziğini dinledi. Erdoğan'ın merkezi ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

    Etiketler: HABER , haberler , son dakika
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