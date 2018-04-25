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    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i böyle karşıladı

    Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.  Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da çalındı.

    ANKARA (AA)
    25.04.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:
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    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i böyle karşıladıNext

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

    Etiketler: karşılama , gündem

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