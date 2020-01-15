Erdal Beşikçioğlu: "Gece gündüz sette olmaya gerçekten gücüm yetmiyor"

Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yapan Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Elvin Beşikçioğlu ile 2013'te Ankara'da kurduğu Tatbikat Sahnesi'ne ve bu yıl izleyiciyle buluşan oyunlarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.Başarılı oyuncu, Tatbikat Sahnesi'nin 1940'ta Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için kurulduğunu ancak 1949'da Devlet Tiyatrolarının hayata geçmesinin ardından kapandığını aktardı.Tatbikat Sahnesi'nde o dönem yer alan isimlerin, Devlet Tiyatrolarına geçtiğine işaret eden Beşikçioğlu, "Devlet Tiyatroları kendi içerisinde profesyonel bir sahne. Okuldan mezun olan bir gencin profesyonelliğe geçiş sürecinde cumhuriyetin kurulmasından Tatbikat Sahnesi'nin kuruluşuna kadar, hiçbir zaman ara bir kurum olmadı. Ara kurum ihtiyacını, gelen hükumetlerin hiçbiri de hissetmedi." diye konuştu.Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'ni yeniden kurduklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:"(Tatbikat Sahnesi) Kendi içerisinde yaptığı oyunlarla, ülkenin bugünkü konjonktürüne her daim bir parça farklı bakış açısı sundu ve bu bağlamda da 7 yıl kendi repertuvarını oluşturdu. Biz büyük keyif alıyoruz. Bazı oyunları daha önce sahne tecrübesi kazanmamış oyuncu adaylarıyla beraber yapıyoruz. Usta-çırak ilişkisi üzerinden, stajını tamamlamış olanları profesyonel oyuncularla beraber oynadığımız oyunlara yerleştiriyoruz. Tatbikat Sahnesi'nin akademik eğitim süreci de böyle devam ediyor."