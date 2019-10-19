Engin Akyürek gönülleri fethetti! Kardeşine düğün jesti...
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Akyürek’in bu halleri ‘Türkiye’nin gibi, ailesinin de starı Engin’ dedirtti...
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Akyürek’in bu halleri ‘Türkiye’nin gibi, ailesinin de starı Engin’ dedirtti...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.