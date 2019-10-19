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Engin Akyürek gönülleri fethetti! Kardeşine düğün jesti...

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Akyürek’in bu halleri ‘Türkiye’nin gibi, ailesinin de starı Engin’ dedirtti...

Hürriyet Haber
19.10.2019 - 10:23 |Son Güncelleme:
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Engin Akyürek gönülleri fethetti Kardeşine düğün jesti...Next

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Akyürek’in bu halleri ‘Türkiye’nin gibi, ailesinin de starı Engin’ dedirtti...

Etiketler: engin akyürek filmleri
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