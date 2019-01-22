Enes Batur canlı yayında anlattı: Uçak biletine 15 bin TL verdim
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına ünlü YouTuber Enes Batur konuk oldu. Çektiği videolarla üne kavuşan Batur, ‘Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim’ dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına ünlü YouTuber Enes Batur konuk oldu. Çektiği videolarla üne kavuşan Batur, ‘Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim’ dedi.
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