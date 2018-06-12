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Haberler >Ekonomi>En yüksek maaşı alan meslekler! Yıllık kazançları dudak uçuklatıyor

En yüksek maaşı alan meslekler! Yıllık kazançları dudak uçuklatıyor

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Hürriyet Haber
12.06.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:
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En yüksek maaşı alan meslekler Yıllık kazançları dudak uçuklatıyorNext

ABD'nin en büyük kariyer portallarından Glassdoor, son paylaşılan maaş raporlarına dayanarak, geçtiğimiz yılın en yüksek ücreti alan meslekleri açıkladı. Portalın baş ekonomisti Andrew Chamberlain'e göre bu rapor, yüksek ücretin becerilere, yüksek öğrenime, rekabete ve otomasyona dayalı işlerde çalışmaya bağlı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle de listede kimi iş kolları klasik, kimi ise çok daha yeni ve teknolojik.

En çok kazanan 25 meslek ile, ABD'de bu alanlarda duyulan ihtiyaç şöyle:

Etiketler: yüksek maaş , meslekler , Glassdoor , haberler

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