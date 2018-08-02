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En yakışıklı Türk pilotlar! Sosyal medyada ses getirdiler
Bazı mesleklerde sadece işiyle değil, artık sosyal medya takipçisi sayısı ve yakışıklılığıyla da öne çıkanlar var. Biz de Türkiye'nin en yakışıklı ve takipçisi fazla erkek pilotlarını sizler için derledik.
Bazı mesleklerde sadece işiyle değil, artık sosyal medya takipçisi sayısı ve yakışıklılığıyla da öne çıkanlar var. Biz de Türkiye'nin en yakışıklı ve takipçisi fazla erkek pilotlarını sizler için derledik.
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