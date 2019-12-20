En uzun gece ne zaman? 2019 Kış Gündönümü ayın kaçında?
Yılın en uzun günü olan 21 Aralık’ın gelmesiyle birlikte gözler kış gündönümüne de çevrildi. Kış Gündönümü’yle birlikte Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi resmen başlayacak. Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Peki, 2019 Kış Gündönümü ne zaman, ayın kaçında?
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2019 Kış Gündönümü yaklaşıyor. Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi resmen başlıyor. Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Peki, 2019 Kış Gündönümü ne zaman?
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24 saat içinde en kısa süreli gün ışığına maruz kaldığımız Kış Gündönümü, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşüyle ilgili, bu nedenle bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir.
Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19'da gerçekleşecek.
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Gündönümü' ne demek?
Dünyanın ekseni eğiktir: yıl içinde kutupların güneşe en yakın veya en uzak olduğu zamanlara göre güneşin hareket kavisi de gün içinde yükselip alçalır. Kış gündönümü olduğu vakit, Kuzey Yarımküre'de güneş en alçak noktadadır. Yani Kuzey Kutbu Güneş'ten uzaktır. Zaten Kuzey Yarımküre'de kış olmasının nedeni de budur.
Oysa Güney Yarımküre'de yaşayanlar için Güney Kutbu Güneş'e dönük olduğundan orada yaz gündönümü yaşanır.