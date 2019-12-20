En uzun gece ne zaman? 2019 Kış Gündönümü ayın kaçında?

Gündönümü' ne demek?



Dünyanın ekseni eğiktir: yıl içinde kutupların güneşe en yakın veya en uzak olduğu zamanlara göre güneşin hareket kavisi de gün içinde yükselip alçalır. Kış gündönümü olduğu vakit, Kuzey Yarımküre'de güneş en alçak noktadadır. Yani Kuzey Kutbu Güneş'ten uzaktır. Zaten Kuzey Yarımküre'de kış olmasının nedeni de budur.



Oysa Güney Yarımküre'de yaşayanlar için Güney Kutbu Güneş'e dönük olduğundan orada yaz gündönümü yaşanır.