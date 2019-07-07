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En ucuz ikinci el otomobiller! Tamamının fiyatı 100 bin TL'nin altında...
Cardata, Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye’de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.
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