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En ucuz ikinci el otomobiller! Tamamının fiyatı 100 bin TL'nin altında...

Cardata, Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye’de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.

İHA-Görseller: AA-İHA
07.07.2019 - 02:01 | Son Güncelleme:
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En ucuz ikinci el otomobiller Tamamının fiyatı 100 bin TLnin altında...Next

Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı: (Fiyatlar en pahalıdan ucuza doğru olarak ilerliyor)

Etiketler: ikinci el otomobil , ikinci el , otomobil , haberler

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