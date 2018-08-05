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En tehlikeli görev! İstanbul'daki köpekbalıkları onlara emanet
İstanbul’un en uzun akvaryum tünelinde yer alan köpekbalıklarını besleyen dalgıçlar, canlarını hiçe sayıyor. 48 saatte bir köpekbalıklarıyla dolu akvaryuma giren dalgıçlar, içeride yaklaşık 45 dakika kalıyor. Bu tehlikeli görevi yerine getirirken büyük risk alan dalgıçlar korkmadıklarını ve işlerini sevdiklerini söyledi.
88 metre tünel uzunluğu ile İstanbul'un en uzun akvaryum tüneli, on binlerce deniz canlısını içerisinde barındırıyor. Bu akvaryumda görev yapan dalgıçlar köpekbalıkları aç kalmasın diye büyük risk alarak onları 3 günde bir elleriyle besliyor.
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