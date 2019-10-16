Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>En stressiz meslekler belli oldu! İlk sıradaki meslek...

En stressiz meslekler belli oldu! İlk sıradaki meslek...

Hayatımızı çoğu zaman kabusa dönüştüren stres en çok iş yaşamında karşımıza çıkıyor. Ancak bazı mesleklere sahip olanlar bu yönden oldukça şanslı, çünkü işlerinde neredeyse hiç stres yaşamıyorlar.

Hürriyet Haber
16.10.2019 - 00:48 | Son Güncelleme:
1
En stressiz meslekler belli oldu İlk sıradaki meslek...Next

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi...

Etiketler: stressiz meslek , meslekler , haberler

En Yeni Foto Haberler

Fenomen isim itiraf etti... Aslında gerçek değilmiş

Fenomen isim itiraf etti... Aslında gerçek değilmiş

Türkiye'nin görülmeye değer milli parkları! Hepsi sessiz sakin, giriş ücretleri ise çok ucuz...

Türkiye'nin görülmeye değer milli parkları! Hepsi sessiz sakin, giriş ücretleri ise çok ucuz...

En stressiz meslekler belli oldu! İlk sıradaki meslek...

En stressiz meslekler belli oldu! İlk sıradaki meslek...

Avrupa'nın göbeğinde büyük gerginlik! Ortalık savaş alanına döndü

Avrupa'nın göbeğinde büyük gerginlik! Ortalık savaş alanına döndü

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü!

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü!

Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

Mutfak mirası gastronomi çalışma turu Alanya'da başladı

Mutfak mirası gastronomi çalışma turu Alanya'da başladı

Büyüleyici güzelliklerinin yanı sıra mutfağıyla da ünlü Mardin'in nefis yemekleri

Büyüleyici güzelliklerinin yanı sıra mutfağıyla da ünlü Mardin'in nefis yemekleri

TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.