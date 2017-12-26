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En stressiz meslekler belli oldu! İlk sıradaki meslek...

Hayatımızı çoğu zaman kabusa dönüştüren stres en çok iş yaşamında karşımıza çıkıyor. Ancak bazı mesleklere sahip olanlar bu yönden oldukça şanslı, çünkü işlerinde neredeyse hiç stres yaşamıyorlar.

Hürriyet Haber
26.12.2017 - 17:20 | Son Güncelleme:
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En stressiz meslekler belli oldu İlk sıradaki meslek...Next

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi...

Etiketler: stressiz meslekler , meslek seçimi , iş hayatı , kariyer , stres , iş stresi , kobihaberleri , kobi haberleri

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