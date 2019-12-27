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Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 10:18, /

En son nerede deprem oldu? 27 Aralık AFAD son depremler listesi

Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, AFAD'ın yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 27 Aralık 2019'da meydana gelen son dakika depremler...

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Son depremler listesi aracılığıyla AFAD'ın yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 27 Aralık 2019 son depremler listesi...

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Elazığ'da yaklaşık 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre şehirlerden de hissedildi.

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SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ.

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