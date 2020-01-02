Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 15:21,
En Sık Karşılaşılan ‘’Görünmez Kazalar‘’
Görünmez kazalar, hayatımızın her anında irili ufaklı olarak ve farklı sebeplerden dolayı karşımıza çıkıyor.
Kimi zaman çalışma ortamımızda, kimi zaman trafikte seyir halindeyken ve en çok da evde karşılaştığımız kazalar, hem maddi hem manevi kayıplara sebep olabiliyor. İşte en sık karşılaşılan kazalar ve kaza durumunda yapılması gerekenler…
YARALANMALAR
Özellikle evlerde temizlik sonrası kaygan zeminlerde yaşanan düşme, kayma ve çarpmalar sonucunda morluklar, şişmeler ve kesikler meydana gelebiliyor. Bu yüzden düşme sonucunda meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde ilk yardım büyük önem taşıyor.
Kanama varsa durdurulur. Batan cisim varsa çıkarılmaz. Yaralı tetanozdan korunmak için uyarılır. Delici göğüs yaralanmalarında yaralının bilinci yerindeyse yarı oturur şekilde oturtularak sırtı desteklenir ve ayakları 30 cm yükseltilerek şok pozisyonu verilir ve 112 acil servis aranır.
YANIKLAR
Yanıklar, en sık görülen ev kazalarından biridir. Isı, kaynar su, alev, elektrik, sıcak katı maddeler ve kimyasal maddelere maruz kalma gibi birçok durum sonucunda gerçekleşebiliyor. Kaynar su, süt ve çay yanıkları en sık görülen kazaların başında geliyor. Oluşan yanığın boyutuna ve derecesine göre tehlike oranı değişen yanıklara yapılacak ilk müdahale de oldukça önem taşıyor.
Yaralının yaşamsal bulguları değerlendirilir.Yanık bölge en az 20 dakika, soğuk su altında tutulur. Giysiler ve ödem oluşabileceğinden yüzük, bilezik vb. takılar çıkarılır. Yanık üzeri temiz bezle örtülür, yanık üzerine hiçbir madde sürülmez.
BURKULMA, KIRIK VE ÇIKIKLAR
Ani hareket, kayma ve düşme sonucu meydana gelen burkulma, kırık ve çıkık durumlarında ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Burkulma ve kırık arasındaki farkı ayırt etmek zor olduğu için her burkulmada, kırık olabileceğini düşünerek müdahale edilmesi gerektiğini de unutmamak gerekiyor.
Açık kırık varsa; tespitten önce yara üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır. Kırık olan bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak şekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edilmelidir. Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi kontrol edilmelidir. Hasta sıcak tutulmalı ve hızlı bir şekilde tıbbi yardım sağlanmalıdır.
GAZ ZEHİRLENMELERİ
Özellikle kış aylarında soba, şofben ve bacadan sızan karbon monoksit gazı ile her yıl onlarca kişi gaz zehirlenmeleri yaşıyor. Hayati tehlike riski taşıyan gaz zehirlenmelerinde kısa süre içinde doğru ilkyardım ve tıbbi müdahale yapılması büyük önem taşıyor.
Cam, kapı vb. açılarak ortam havalandırılır veya hasta temiz havaya çıkarılır. Yaşamsal belirtiler değerlendirilerek rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyonda tutulur.Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir ve 112 aranır.
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