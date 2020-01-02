En Sık Karşılaşılan ‘’Görünmez Kazalar‘’

BURKULMA, KIRIK VE ÇIKIKLAR Ani hareket, kayma ve düşme sonucu meydana gelen burkulma, kırık ve çıkık durumlarında ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Burkulma ve kırık arasındaki farkı ayırt etmek zor olduğu için her burkulmada, kırık olabileceğini düşünerek müdahale edilmesi gerektiğini de unutmamak gerekiyor.



Açık kırık varsa; tespitten önce yara üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır. Kırık olan bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak şekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edilmelidir. Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi kontrol edilmelidir. Hasta sıcak tutulmalı ve hızlı bir şekilde tıbbi yardım sağlanmalıdır.