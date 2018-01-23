Almanya’yla Türkiye arasında 1961 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasının ardından on binlerce Türk, bu ülkeye çalışmaya geldi. Ardında anne, baba, eş, çocuk bırakan Türkler, yeni geldikleri ülkelerde de ilginç hayat öyküleriyle filmlere konu oldu. İşte en sevilen Almancı filmleri...
BERLİN İN BERLİN: Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı 1993 yapımı ‘Berlin in Berlin’ filminin başrollerinde Hülya Avşar, Cem Özer, Aliye Rona, Eşref Kolçak ve Zafer Ergin paylaşıyor.Filmde, üç kuşaktır ailesiyle birlikte Almanya’da yaşayan inşaat işçisi Mehmet’in hayatı konu ediliyor.
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