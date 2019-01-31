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En saygın meslekler belli oldu! İlk sıradaki bakın hangisi var

Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, en çok saygı gören meslekler belirlendi.

Hürriyet Haber
31.01.2019 - 13:43 | Son Güncelleme:
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En saygın meslekler belli oldu İlk sıradaki bakın hangisi varNext

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)

Etiketler: saygın meslekler , haberler

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