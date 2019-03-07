Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>1991 Azerbaycan turnesi... Şimdi ikisi de çok ünlü!

1991 Azerbaycan turnesi... Şimdi ikisi de çok ünlü!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
07.03.2019 - 11:33 | Son Güncelleme:
1 / 13
1991 Azerbaycan turnesi... Şimdi ikisi de çok ünlüNext

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: ünlüler

En Yeni Kelebek Galeriler

Ozan Güven'in güzellik sırrı

Ozan Güven'in güzellik sırrı

1991 Azerbaycan turnesi... Şimdi ikisi de çok ünlü!

1991 Azerbaycan turnesi... Şimdi ikisi de çok ünlü!

Çok üretken zamanlar

Çok üretken zamanlar

İki ters bir düz, hayat böyle geçiyor: Ünlü sanatçı elinden şişleri bırakamıyor

İki ters bir düz, hayat böyle geçiyor: Ünlü sanatçı elinden şişleri bırakamıyor

'Efe'yi ben de tanıyorum, Beren yıkılmıştı...'

'Efe'yi ben de tanıyorum, Beren yıkılmıştı...'

İlk duruşma için adliyedeler

İlk duruşma için adliyedeler

Dönüşü böyle oldu

Dönüşü böyle oldu

Ayrıldılar!

Ayrıldılar!

'Hasret giderdik'

'Hasret giderdik'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.