En mutlu günleri kabusa döndü...

Olay bugün Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortaköy'de düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin arabasına aynı yönde giden bir otomobil çarparak kazaya neden oldu.
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