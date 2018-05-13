Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>En mutlu günleri kabusa döndü...

    En mutlu günleri kabusa döndü...

    Genç çift şoke oldu, düğün yerine karakola gittiler...

    DHA
    13.05.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:
    1 / 8
    En mutlu günleri kabusa döndü...Next

    Olay bugün Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortaköy'de düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin arabasına aynı yönde giden bir otomobil çarparak kazaya neden oldu.

    Düğüne gideceklerdi, karakola gittilerDüğüne gideceklerdi, karakola...
    Etiketler: karakol , gelin aracı , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    İşte Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi! Transferi duyurdular...

    İşte Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi! Transferi duyurdular...

    En mutlu günleri kabusa döndü...

    En mutlu günleri kabusa döndü...

    Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

    Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

    Doktorlar annesine kötü haberi vermişti... O anları böyle kaydetti!

    Doktorlar annesine kötü haberi vermişti... O anları böyle kaydetti!

    Annelik yakıştı kardeşime

    Annelik yakıştı kardeşime

    Fatih Terim'i çıldırtan tepki! Polis götürdü...

    Fatih Terim'i çıldırtan tepki! Polis götürdü...

    Turizmde mayıs rekoru; Antalya’ya günde 47 bin turist

    Turizmde mayıs rekoru; Antalya’ya günde 47 bin turist

    Düğünden önce inanılmaz skandal! Gizli resimlerini bu ücrete satmış...

    Düğünden önce inanılmaz skandal! Gizli resimlerini bu ücrete satmış...

    Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

    Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri