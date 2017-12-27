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En lezzetli sandviçleri yiyebileceğiniz adresler

Doyurucu ve hafif bir seçenek olduğu için ne yiyeceğini bilemeyenlerin kurtarıcısı şüphesiz sandviç. İşte lezzetli sandviç mekanları...

Fotoğraflar: Instagram, Foursquare, Zomato
27.12.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:
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En lezzetli sandviçleri yiyebileceğiniz adreslerNext

Acelesi olanlar ve doyurucu bir alternatif isteyenlerin ilk seçeneği çoğu zaman sandviçtir. Hatta öyle ki ülkelerin kendi kültürlerine göre sandviçleri değişir. Bazen ekmekler farklıdır, bazen içeriğinde şaşırtıcı malzemeler bulunur.

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