En lezzetli sandviçleri yiyebileceğiniz adresler

Acelesi olanlar ve doyurucu bir alternatif isteyenlerin ilk seçeneği çoğu zaman sandviçtir. Hatta öyle ki ülkelerin kendi kültürlerine göre sandviçleri değişir. Bazen ekmekler farklıdır, bazen içeriğinde şaşırtıcı malzemeler bulunur.
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