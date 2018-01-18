Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

İstanbul'daki bu tantunicilerle Mersin'e gitmiş kadar olacaksınız...

Kaynak: Doğan Burda
18.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:
1 / 5
İstanbulda en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekânNext

Mersin’in hepimize armağanı tantuni, baharatla etin mükemmel birleşimi gibi bir şey. Küçük et parçaları, sosu, limonu ve turşusuyla bir araya geldiğinde ortaya adeta bir şölen çıkıyor. Sokak lezzetçilerinden gurmelere uzanan bir kesimin gönlündeki aslan tantuninin en iyisini İstanbul’da yiyebileceğiniz mekânlar ise hemen aşağıda…

Etiketler: tantuni , tantuni mekanları , tantuni nerede yenir , en iyi tantuniciler

En Yeni Kelebek Galeriler

O sahnede onun yerine kardeşi oynadı

O sahnede onun yerine kardeşi oynadı

İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

Hülya Avşar böyle yaralanmıştı

Hülya Avşar böyle yaralanmıştı

Elbiseye bakakaldı

Elbiseye bakakaldı

Nereden nereye: Güzel oyuncu tanınmaz halde

Nereden nereye: Güzel oyuncu tanınmaz halde

Sıfır makyaj Ebru!

Sıfır makyaj Ebru!

Mutfakta çok işinize yarayacak 20 ipucu

Mutfakta çok işinize yarayacak 20 ipucu

Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Avrupa haritasını hiç böyle görmediniz

Avrupa haritasını hiç böyle görmediniz

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri