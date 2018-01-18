İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

Mersin’in hepimize armağanı tantuni, baharatla etin mükemmel birleşimi gibi bir şey. Küçük et parçaları, sosu, limonu ve turşusuyla bir araya geldiğinde ortaya adeta bir şölen çıkıyor. Sokak lezzetçilerinden gurmelere uzanan bir kesimin gönlündeki aslan tantuninin en iyisini İstanbul’da yiyebileceğiniz mekânlar ise hemen aşağıda…
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