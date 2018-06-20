En iyi işverenler belli oldu! İlk sıradakini tahmin edemeyeceksiniz

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi çok uluslu işverenleri açıkladı. En az 3 ülkede faaliyet gösteren, minimum bin çalışanı olan şirketlerin dahil edildiği araştırmada, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.
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