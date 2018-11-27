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    Haberler >Teknoloji>En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması

    En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması

    Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarını paylaşmadan önce düzenleme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle fotoğraf düzenleme uygulamaları vazgeçilmez hale geliyor. İşte son zamanların en iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması...

    Hürriyet Haber
    27.11.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:
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    En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasıNext

    Snapseed

    Google tarafından geliştirilen Snapseed uygulamasının basit arayüzü sayesinde fotoğraflarınıza benzersiz efektler uygulayabilirsiniz.

    Etiketler: snapseed , vsco

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