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    En iyi 10 yeni restoran

    Büyük şehirlerde yeme-içme sektörü hareketleniyor. Türk mutfağının lezzetlerini özgün bir yorumla sunanlardan dünya mutfağının en başarılı örneklerini hazırlayanlara... Son bir yılda birçok restoran açıldı. Jürimize bu yeni mekânlardan en başarılı bulduklarını sorduk.

    Hürriyet Haber
    24.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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    1. Dekorasyonu ilgi görüyor
    Galvin Ristorante-İstanbul
    Nişantaşı’ndaki tarihi Maçka Palas’ta açılan bu İtalyan restoranı dekorasyonuyla da büyük ilgi görüyor. Mekâna özel heykeller yapıldı, bahçesinde 80 zeytin ağacı var. Ebru Erke: “El yapımı makarnaları ve pizzaları çok lezzetli.” Tel: (0212) 230 10 25

    Etiketler: en iyiler , gurme

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