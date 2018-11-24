En iyi 10 yeni restoran

Büyük şehirlerde yeme-içme sektörü hareketleniyor. Türk mutfağının lezzetlerini özgün bir yorumla sunanlardan dünya mutfağının en başarılı örneklerini hazırlayanlara... Son bir yılda birçok restoran açıldı. Jürimize bu yeni mekânlardan en başarılı bulduklarını sorduk.
1. Dekorasyonu ilgi görüyor Galvin Ristorante-İstanbul Nişantaşı’ndaki tarihi Maçka Palas’ta açılan bu İtalyan restoranı dekorasyonuyla da büyük ilgi görüyor. Mekâna özel heykeller yapıldı, bahçesinde 80 zeytin ağacı var. Ebru Erke: “El yapımı makarnaları ve pizzaları çok lezzetli.” Tel: (0212) 230 10 25
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