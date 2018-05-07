Japonlar Avrupa'yı adım adım gezdi ve seçti! Türkiye'den listeye giren yere inanamayacaksınız

Telegraph'ın haberine göre Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. En güzel kasabalar arasında Türkiye'den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer bulunuyor. İşte en güzel kasaba ve köyler...
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