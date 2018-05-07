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Japonlar Avrupa'yı adım adım gezdi ve seçti! Türkiye'den listeye giren yere inanamayacaksınız

Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. Türkiye'den ise hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var...

Fotoğraflar: Google ücretsiz görseller
07.05.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:
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Japonlar Avrupayı adım adım gezdi ve seçti Türkiyeden listeye giren yere inanamayacaksınızNext

Telegraph'ın haberine göre Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. En güzel kasabalar arasında Türkiye'den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer bulunuyor. İşte en güzel kasaba ve köyler...

Etiketler: kasaba , avrupa kasabaları , avrupa köyleri

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