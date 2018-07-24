Dünyanın en güçlü ve en etkili ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası...

Dünyadaki en iyi üniversiteleri, otomobil markalarını, hastanelerini listeleyen araştırmalarıyla tanınan US News and Report, son araştırmasında dünyanın en güçlü ve etkili devletlerini sıraladı. Ekonomi, politika ve askeri güce göre oluşturulan listede Türkiye de yer aldı. İşte o liste...
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