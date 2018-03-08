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En güçlü şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede geriledi

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Hürriyet Haber
08.03.2018 - 21:39 | Son Güncelleme:
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En güçlü şehirler belli oldu Türkiyeden o şehir listede gerilediNext

Kentsel Stratejiler Enstitüsü - Mori Memorial Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki senenin en güçlü şehirlerini açıkladı. Şehirlerin ekonomiden, yaşam standartlarına birçok unsuru öne alınarak yapılan Küresel Güçlü Şehir Endeksi 2017'ye Türkiye'den tek bir şehir girdi. Ancak bu kez gerileyerek... İşte dünyanın en güçlü şehirleri ve Türkiye'nin sırası...

Etiketler: güçlü şehirler , en güçlü şehirler , power city

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