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Haberler >Ekonomi>En güçlü pasaportlar yenilendi 1. değişti! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

En güçlü pasaportlar yenilendi 1. değişti! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

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Hürriyet Haber
24.05.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:
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En güçlü pasaportlar yenilendi 1. değişti Bakın Türkiye kaçıncı sıradaNext

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. 199 pasaport üzerinden yapılan araştırmada 1. sıradaki ülke değişirken, Türkiye bakın kaçıncı sıraya yerleşti.

Etiketler: Pasaport , Japomya , Türkiye
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