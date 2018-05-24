En güçlü pasaportlar yenilendi 1. değişti! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. 199 pasaport üzerinden yapılan araştırmada 1. sıradaki ülke değişirken, Türkiye bakın kaçıncı sıraya yerleşti.
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