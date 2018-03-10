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En gevrek simitleri bulabileceğiniz adresler

Özellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen simiti her yer hakkını vererek yapmıyor. İşte gevrek ve lezzetli simitler yiyebileceğiniz adresler...

Hürriyet Haber
10.03.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:
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En gevrek simitleri bulabileceğiniz adreslerNext

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi, hafta içi aceleci sabahların kurtarıcısı simidi ne yazık ki her yer hakkını vererek yapmıyor. Canınız istediğinde sıcacık, gevrek simit satan bir yer bulmakta zorlanıyorsanız, en güzel simitleri satan adresleri derlediğimiz bu liste tam sizlik...

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