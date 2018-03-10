En gevrek simitleri bulabileceğiniz adresler

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi, hafta içi aceleci sabahların kurtarıcısı simidi ne yazık ki her yer hakkını vererek yapmıyor. Canınız istediğinde sıcacık, gevrek simit satan bir yer bulmakta zorlanıyorsanız, en güzel simitleri satan adresleri derlediğimiz bu liste tam sizlik...
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