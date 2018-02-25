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En değerli pasaportlar 2018 listesi yayınlandı! Türkiye'nin sırası değişti...

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Hürriyet Haber
25.02.2018 - 21:09 | Son Güncelleme:
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En değerli pasaportlar 2018 listesi yayınlandı Türkiyenin sırası değişti...Next

The Pasaport Index ülkelerin vatandaşlarına sunduğu pasaportların değerini vizesiz seyahat sunma oranı, yurtdışında yaşanması durumunda sağlanan kolaylıklar gibi kriterleri baz alarak belirledi. İşte rapora göre 2018 yılının en değerli pasaportları...

Etiketler: pasaport , en değerli pasaportlar , en değerli pasaportlar 2018
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