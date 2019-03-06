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    En çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı – İşte en popüler kız ve erkek bebek isimlerinin anlamları

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. En popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf oldu. Peki, en çok tercih edilen bebek isimleri hangileri oldu? İşte, en popüler kız ve erkek bebek isimleri...

    Hürriyet Haber
    06.03.2019 - 11:57 | Son Güncelleme:
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    En çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı – İşte en popüler kız ve erkek bebek isimlerinin anlamlarıNext



    Kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Ebrar ve Eylül olurken, erkek bebeklerde, Yusuf’tan sonra en popüler isimler Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu.

    Etiketler: son dakika , haberler
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