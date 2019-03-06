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En çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı – İşte en popüler kız ve erkek bebek isimlerinin anlamları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. En popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf oldu. Peki, en çok tercih edilen bebek isimleri hangileri oldu? İşte, en popüler kız ve erkek bebek isimleri...
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