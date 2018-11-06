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En çok para bu illerde bulunuyor!

Türkiye'de geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, tedbir ve teşviklerin etkisiyle 2018'in ocak-eylül döneminde 14 bin 571 liraya ulaştı. Tasarruf mevduatı miktarı, yılın 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 26,6 artarak 1,2 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. İşte illere göre bankadaki para miktarları...

Hürriyet Haber
06.11.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:
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En çok para bu illerde bulunuyorNext

ŞEHİR: BAYBURT

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 268.237

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 362.169

NÜFUS: 80.417

ŞEHİR: ARDAHAN

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 302.924

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 390.582

NÜFUS: 97.096

ŞEHİR: HAKKARİ

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 392.103

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 470.080

NÜFUS: 275.761

Etiketler: illere göre tasarruf , tasarruf mevduat rakamları , haberler

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