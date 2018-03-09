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En çok kazanan meslekler belli oldu! Yıllık kazançları dudak uçuklatıyor

En çok para kazanan meslekler belli oldu! Dünyaca ünlü kariyer sitesi Linkedln'e göre en çok para bu mesleklerde...

Hürriyet Haber
09.03.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:
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En çok kazanan meslekler belli oldu Yıllık kazançları dudak uçuklatıyorNext

Gençlerin en büyük sorunu kendilerine uygun ve iyi para kazanabilecekleri bir iş sahibi olmak. Bazı meslekler var ki aylık kazançları ile oldukça ilgi çekici görünüyor. Bunun yanında eğitim ve bilgi gerektiren önemli meslekler de aylık kazançları ile cazibeli hale gelmeyi başarıyor. Pek çok kişinin hayali olan iyi para kazanmak, bu mesleklerle mümkün görünüyor.

Etiketler: kariyer , meslek seçimi , para kazandıran meslekler , cerrah

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