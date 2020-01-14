En çok ihracat yapılan ülkeler açıklandı! Sıralamada dikkat çeken değişiklik...
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden en çok ihracat yapılan ülkeler belirlendi. Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 65,2'sini karşıladı.
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1
Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı.
Toplam
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 165.959.754,6
2018 İhracat Rakamı (Dolar): 163.391.001,2
Değişim (Yüzde): 1,57
2
İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yıl 108 milyar 275 milyon 279 bin dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu rakam, 2018'de gerçekleştirilen ihracata göre yaklaşık yüzde 1'lik artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 65,2'sini karşıladı.
İlk 20 Ülke Toplamı
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 108.275.279,3
2018 İhracat Rakamı (Dolar): 107.684.892,7
Değişim (Yüzde): 0,55
3
Türkiye'nin ihracatında, 2018'de zirvede yer alan 20 ülkenin 19'u, geçen yılki yerini korudu. Sıralamadaki değişiklikler ise dikkati çekti.
Ülke: Fas
2018 Sırası: 22
2019 Sırası: 20
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 2.239.255,5
4
Geçen yıl 20'nci sıraya yerleşen Fas, Yunanistan'ın yerini aldı. Fas, 2018'de 22'nci sırada bulunurken, geçen yıl ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 13,6 artışla 2,2 milyar dolara çıktı. Yunanistan ise geçen yılki sıralamada 21'inci sıraya geriledi.
5
Öte yandan, 2019 yılındaki ilk 20 ülke sıralamasında 2018'deki listeye kıyasla 12 ülkede değişiklik gerçekleşti.
Ülke: İran
2018 Sırası: 18
2019 Sırası: 19
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 2.306.525,7
6
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
2018 Sırası: 19
2019 Sırası: 18
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 2.426.213,3
7
Ülke: Bulgaristan
2018 Sırası: 16
2019 Sırası: 17
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 2.518.023,1
8
Ülke: Çin
2018 Sırası: 15
2019 Sırası: 16
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 2.583.000,5
9
Söz konusu dönem için sıralamadaki ülkelerin ihracat rakamlarında yüzdesel bazda en fazla artış yüzde 21,4 ile Suudi Arabistan'da kaydedildi.
Ülke: Suudi Arabistan
2018 Sırası: 17
2019 Sırası: 15
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 3.103.649,4
10
Söz konusu sıralamadaki en büyük değişiklik Belçika'da yaşandı. Ülke, 2018'e kıyasla 5 basamak gerileyerek geçen yıl 14'üncü sırada yer aldı. Bu düşüşte, Belçika'ya yapılan ihracatın geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 17,3 azalarak 3,2 milyar dolara inmesi etkili oldu.
Ülke: Belçika
2018 Sırası: 9
2019 Sırası: 14
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 3.229.942,4
11
Ülke: Mısır
2018 Sırası: 14
2019 Sırası: 13
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 3.296.312,0
12
Ülke: Polonya
2018 Sırası: 13
2019 Sırası: 12
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 3.321.273,6
13
Ülke: Romanya
2018 Sırası: 10
2019 Sırası: 11
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 3.868.199,1
14
Rusya'ya ihracat da bu dönemde yüzde 11,8 artarak 3,9 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştirilen 10'uncu ülke Rusya oldu.
Ülke: Rusya
2018 Sırası: 12
2019 Sırası: 10
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 3.874.386,2
15
Ülke: İsrail
2018 Sırası: 11
2019 Sırası: 9
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 4.352.862,6
16
Değer bazında yıllık bazda en fazla ihracat artışının elde edildiği ülke ise sıralamada 8'inci olan Hollanda'da gerçekleşti. Bu ülkeye dış satım, geçen yıl 2018'e göre 700 milyon 125 bin dolar arttı.
Ülke: Hollanda
2018 Sırası: 8
2019 Sırası: 8
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 5.368.903,9
17
Ülke: Fransa
2018 Sırası: 7
2019 Sırası: 7
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 7.587.802,2
18
Ülke: Irak
2018 Sırası: 6
2019 Sırası: 6
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 7.683.620,6
19
Ülke: İspanya
2018 Sırası: 5
2019 Sırası: 5
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 7.703.805
20
Ülke: ABD
2018 Sırası: 4
2019 Sırası: 4
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 7.892.896,8
21
Ülke: İtalya
2018 Sırası: 3
2019 Sırası: 3
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 9.212.514,6
22
Ülke: Birleşik Krallık
2018 Sırası: 2
2019 Sırası: 2
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 10.748.549,9
23
Türkiye'nin 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 14 milyar 957 milyon 543 bin dolarla yine Almanya oldu. Almanya'ya ihracat yıllık bazda ise yüzde 5,4 azalış kaydetti.