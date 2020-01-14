En çok ihracat yapılan ülkeler açıklandı! Sıralamada dikkat çeken değişiklik...

Değer bazında yıllık bazda en fazla ihracat artışının elde edildiği ülke ise sıralamada 8'inci olan Hollanda'da gerçekleşti. Bu ülkeye dış satım, geçen yıl 2018'e göre 700 milyon 125 bin dolar arttı.



Ülke: Hollanda



2018 Sırası: 8



2019 Sırası: 8



2019 İhracat Rakamı (Dolar): 5.368.903,9



