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En çok gezen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Global Digital Traveller Research 2018 araştırması ile dijital gezginlikte üst sıralarda yer alan ülkeler belli oldu. Türkiye, ABD ve Japonya'yı geride bıraktı. İşte 25 ülkede 16 binden fazla turistin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın listesi ve Türkiye'nin sırası...
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