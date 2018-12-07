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En çok gezen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Global Digital Traveller Research 2018 araştırması ile dijital gezginlikte üst sıralarda yer alan ülkeler belli oldu. Türkiye, ABD ve Japonya'yı geride bıraktı. İşte 25 ülkede 16 binden fazla turistin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın listesi ve Türkiye'nin sırası...

Hürriyet Haber
07.12.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:
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En çok gezen ülkeler belli oldu Bakın Türkiye kaçıncı sıradaNext

25- ABD

Etiketler: travel , gezi , haberler

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En çok gezen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

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